A Nissan transformou o LEAF num veículo de resposta rápida que pode ser usado em todos os tipos de terreno, incluindo em zonas de desastres naturais.

Nissan transformou LEAF num off-road que leva energia aos locais de desastres naturais

Denominado Re-LEAF, este protótipo robusto transforma-se numa fonte móvel de alimentação e conta com um sistema de energia integrado que lhe permite alimentar equipamentos médicos, sistemas de comunicação, luzes ou até ferramentas.

Equipado com duas tomadas exteriores à prova de tudo, uma com 110 e outra com 230 V, possui ainda uma terceira na mala. De acordo com a Nissan, pode fornecer electricidade necessária para abastecer uma casa europeia média durante cerca de seis dias, bem como ser usado para alimentar um martelo pneumático ou um ventilador médico durante 24 horas.

"Protótipos como o Re-LEAF mostram a possível aplicação dos veículos eléctricos no gerenciamento de desastres e demonstram que uma tecnologia mais inteligente e mais limpa pode ajudar a salvar vidas e a oferecer mais resiliência para o futuro", afirmou Helen Perry, responsável pelos veículos eléctricos da Nissan Europe.

Com um esquema de cores único, este Re-LEAF conta com uma altura ao solo 70 mm mais alta que um LEAF convencional e conta com vias mais largas na dianteira (+90 mm) e na traseira (+130 mm). Para acomodar os pneus de todo-o-terreno e as jantes de 17’’ a Nissan foi obrigada a alargar as cavas das rodas deste eléctrico, que ganhou um "look" bastante mais musculado e agressivo.