Chevrolet Corvette Stingray é estrela no novo 'The Batman'

As filmagens de The Batman estão de volta ao Reino Unido, apesar de todas as condicionantes que o país está a enfrentar devido à disseminação da pandemia da Covid-19.

Liverpool foi a cidade escolhida para replicar Gotham City mas é o desportivo com que o Cavaleiro das Trevas chega à famosa St. George's Hall para um funeral que chama a atenção, como revelam inúmeras fotografias publicadas nas redes sociais.

Se é verdade que o carro "oficial" do filme protagonizado por Robert Pattinson será uma versão inspirada nos muscle cars dos anos 60 e 70, não deixa de ser uma surpresa ver o actor chegar à cena de acção ao volante de um Chevrolet Corvette Stingray de 1963.

O desportivo certamente combina com a estética mais sombria do filme dirigido por Matt Reeves, ao realçar no cenário a sua pintura preta e os cromados brilhantes.

The Batman conta a história de um jovem e indisciplinado Bruce Wayne à procura de justiça para Gotham City.

Além de Robert Pattinson, que interpreta o multimilionário e o seu alter ego alado, o filme conta ainda com as participações de Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell (Oswald Cobblepot/The Penguin), Paul Dano (Edward Nashton/The Riddler) e John Turturro (Carmine Falcone).

Se tudo correr como o previsto, o novo capítulo da história do Cavaleiro das Trevas irá estrear nas salas de cinema a 4 de Março… de 2022!

