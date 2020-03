Novo Batmobile já acelera nas redes sociais

Já andam a correr nas redes sociais as primeiras fotografias do novo Batmobile, o bólide com que o morcego alado irá acelerar no filme The Batman.

Foi o próprio realizador Matt Reeves a publicar na sua conta do twitter as imagens do carro que irá ser guiado pelo actor Robert Pattinson na sua encarnação do super-herói alado.

Bem menos futurista do que as versões da trilogia O Cavaleiro das Trevas e de Batman versus Super-Homem: O Despertar da Justiça, encontram-se muitas semelhanças com o Batmobile que entrou na série televisiva Batman da década de 60, como poderá apreciar na nossa fotogaleria.

Pontos de destaque neste muscle car estão nos acabamentos em preto fosco e nos enormes painéis laterais da carroçaria, rematados por um fantástico motor a sair por trás do habitáculo.

Por trás do design do novo Batmobile esteve Ash Thorp, que já trabalhou em filmes como O Fantástico Homem-Aranha 2 – O Poder de Electro, Desafio Total e Ghost in the Shell – Agente do Futuro, assim como na série de TV Sob Suspeita.

Ainda sem título definido em português, The Batman tem chegada prevista para 25 de Junho de 2021 às salas de cinema nacionais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?