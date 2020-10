SSC Tuatara bateu recorde mundial de velocidade com hiper carro de produção?

Será o SSC Tuatara o novo recordista mundial de velocidade, destronando os 447,2 km/hora atingidos em 2017 pelo Koenigsegg Agera RS?

São ainda escassas as informações, mas estão já a circular rumores que parecem confirmar que o híper carro bateu, no último fim-de-semana, o recorde de velocidade de um modelo de produção.

Os rumores começaram após a divisão de transportes do Nevada, nos Estados Unidos, ter alertado os automobilistas que era previsíveis atrasos de circulação na via estadual 160 devido à presença de uma equipa de filmagens.

E, embora o comunicado à comunicação social não tenha entrado em detalhes, o jornal Pahrump Valley Times revelou que os atrasos estavam relacionados com a "tentativa do recorde mundial de velocidade terrestre para um carro de produção".

O troço da estrada em causa, entre Las Vegas e Pahrump, é um dos locais escolhidos para bater estes recordes de velocidade; foi lá que o Koenigsegg Agera RS chegou aos 447,2 km/hora!

A SSC North America não confirma os rumores, mas fontes internas afirmam que a marca do híper carro sueco foi batida.

A notícia pode nem ser uma surpresa já que o SSC Tuatara desenvolve 1.750 cv a partir de um bloco V8 biturbo de 5.9 litros, para uma velocidade máxima de 483 km/hora

O recorde mundial de velocidade é detido pelo Bugatti Chiron, com 490,484 km/hora ,embora o híper carro em causa estivesse ainda em fase de protótipo.

Aliás, num dos mais recentes vídeos publicados no Instagram do construtor americano, dá para apreciar o SSC Tuatara a acelerar à frente de um Bugatti Veyron na pista do aeroporto regional de Eastern Oregon.

