Mustang Mach 1 será a nova estrela da Ford na Europa

O novo Mustang Mach 1 pode ser uma realidade na Europa, à semelhança do resto do mundo, a fazer fé no portal Ford Authority, que confirmou a notícia junto do construtor americano.

Esta variante do pony car, que deverá ser lançado no mercado no final do primeiro trimestre de 2021, deverá posicionar-se entre o Mustang V8 5.0 GT e o Shelby Mustang GT 500,.

O motor do Mustang Mach 1 será o mesmo que equipa o V8 5.0 GT mas, contra os 450 cv debitados por esta versão, verá a sua potência aumentada para 487 cv e o binário elevado até aos 569 Nm.

Estes ganhos são conseguidos com a inclusão do colector de admissão, radiador e adaptador do filtro de óleo usado no Shelby Mustang GT 350, que, entretanto, será descontinuado.

Daquele modelo recebe ainda a caixa manual Tremec de seis velocidades, podendo optar-se pela caixa automática SelectShift de dez relações.

Já do GT 500, o Mach 1 vai "roubar" o sistema de refrigeração do eixo traseiro, assim como o difusor e o escape de 11,43 cm de diâmetro.

A recolha das soluções usadas no GT 350 e no poderoso GT 500, que nunca chegaram ao mercado europeu, prossegue com o reforço das barras estabilizadoras, da coluna da direcção e das molas dianteiras, assim como com o sistema de suspensão MagneRide.

Todo o conjunto do desportivo é rematado por uma estética e uma configuração aerodinâmica bem mais agressiva, reflectida na área frontal mais afilada e na nova grelha do motor.

Os travões de alto desempenho que o equipam estão "escondidos" por jantes de alumínio de cinco raios Tarnished Dark de 19 polegadas.

O interior distingue-se igualmente pelos estofos e bancos específicos, com costuras retro, e pelo manípulo da caixa de velocidades, sem esquecer os gráficos específicos do painel de instrumentos de 12,3 polegadas e do ecrã táctil de onfoentretenimento.

Se, mesmo assim, não estiver satisfeito com a mecânica do Mustang Mach 1, a Ford irá propor um conjunto dinâmico opcional, denominado Handling Pack, onde saltam a vista a montagem de jantes específicas mais largas.

Outros elementos aerodinâmicos integrados no pacote permitem obter mais 128% de força descendente comparativamente às variantes GT.

Este Handling Pack destina-se mesmo a quem quer tirar o máximo partido do desportivo já que, graças ao redesenho da parte inferior, ganhou mais 22% de força descendente.

Se o lançamento do Mach 1 na Europa é quase uma certeza, nada se sabe da sua chegada ao nosso mercado.

Previsivelmente, o modelo será o topo de gama da linha Mustang, substituindo o Bullit, que também vê terminado o seu ciclo de vida.

