Lucid Air foi mais rápido em Laguna Seca que o Ferrari 488 GTB

O Lucid Air, o novo rival do Tesla Model S, foi ao circuito de Laguna Seca e registou um tempo mais rápido que o Ferrari 488 GTB, que o Chevrolet C7 Corvette ZR1 e quase dois segundos mais rápido que o Mercedes-AMG GT R.

Este protótipo do Air, equipado com três motores eléctricos, cumpriu uma volta ao circuito norte-americano em apenas 1 minuto e 31,3 segundos, apenas 1 segundo mais lento que o protótipo do Tesla Model S Plaid, o modelo mais rápido e mais potente de sempre da marca fundada por Elon Musk.

Ao volante, e ao contrário do que costuma acontecer, estava John Culliton, engenheiro mecânico da Lucid, e não um piloto profissional.

A Lucid confirmou que esta marca foi conseguida com um carro com pneus bastante mais largos e com o interior totalmente "depenado", tendo sido mesmo instalada uma gaiola de segurança.