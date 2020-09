Aspark Owl é real: primeiro exemplar entregue no Outono

Foi há três anos que o Aspark Owl 100% eléctrico começou a ser conceptualizado, contra todas as críticas de que alguma vez chegasse a entrar na linha de montagem.

O Salão Automóvel do Dubai de Novembro passado, escolhido para a apresentação da versão de produção do híper carro, foi a primeira chapada de luva branca aos detractores.

Agora, os engenheiros desta start up japonesa mostraram quão errados estavam os críticos, com a entrega, no início deste Outono, do primeiro dos 50 exemplares previstos.

Com um preço a rondar os 2,9 milhões de euros, o Aspark Owl é actualmente considerado o híper carro de produção mais rápido do mundo a acelerar dos 0 aos 100 km/hora.

Este Verão, registou 1,9 segundos no circuito italiano de Misano com os pneus para estrada Pilot Sport Cup 2 da Michelin.

Os técnicos japoneses asseguram, no entanto, que o híper bólide consegue chegar aos 300 km/hora em 10,8 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 400 km/hora.

A equipar o Aspark Owl estão quatro motores eléctricos com uma potência combinada de 2012 cv e um binário de 2000 Nm.

Considerado o híper carro com menor distância ao solo (apenas 988 mm), este 100% eléctrico está perfeitamente legal para circular em qualquer estrada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?