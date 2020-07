Barcelona: Leo Messi e C.ª a bordo do CUPRA Formentor

É já esta quarta-feira que abrem as pré-reservas online para o novo CUPRA Formentor numa nova plataforma electrónica, mas a marca espanhola antecipou-se em um dia, ao anunciar o novo SUV como carro oficial do Barcelona.

O CUPRA Formentor torna-se, assim, o primeiro modelo de sempre a ser seleccionado como viatura do clube blaugrana para fins institucionais, dando seguimento à ligação da insígnia da Seat firmada o ano passado.

A parceria prevê o usufruto do SUV pelos jogadores da equipa catalã, podendo cada um deles personalizá-lo a seu gosto. Marc Ter Stegen, guardião das redes do Barcelona e embaixador global da CUPRA desde Fevereiro passado, foi o primeiro a expressar o desejo de conduzi-lo.

Recorde-se que o SUV com linhas de coupé é o primeiro modelo desenvolvido de raiz para a Cupra, que até agora só possuía versões desportivas da Seat, como o Ateca ou o León.

Equipado com um bloco TSI de 2.0 litros, capaz de desenvolver 310 cv de potência e 400 Nm de binário, a edição especial para as primeiras pré-reservas está pintado no exclusivo Petrol Blue Matt. A "calçá-lo’ está um jogo de jantes Cooper de liga leve, sendo o sistema de travagem assegurada pela Brembo.

A exclusividade desta edição especial prossegue no interior, com os bancos em pele Azul Petrol, e detalhes acobreados e em alumínio escuro a distinguirem-se no habitáculo.

