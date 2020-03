Humor negro: Ford Mustang tem matrícula COV1D19

Humor, muito humor é o que se precisa nestes tempos difíceis que estão a passar-se em Portugal e no mundo com a pandemia do novo coronavírus.

Brandon Ciriello, um americano a viver no Ohio, decidiu ser diferente de todos os outros automobilistas, mas de uma forma muito bem disposta.

Dono de um Ford Mustang GT de 1986, comprado há dois anos, trabalhou o suficiente no motor do carro para baptizá-lo de ‘The Vírus’.

De imediato saltou-lhe à ideia de pedir à entidade emissora de matrículas aquele estado (equivalente ao nosso IMT) uma matrícula personalizada com a sigla COV1D19, o mais próximo que conseguiu do termo científico Covid-19.