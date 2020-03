Roxo ou azul-bebé? Chris Brown dá "nova" alma ao Lamborghini Aventador SV

Exótico, louco ou excêntrico são os "elogios" mais lisonjeiros que se podem fazer a este Lamborghini Aventador SV completamente personalizado ao gosto do seu dono.

E quem foi o autor da "brincadeira" com a variante coupé deste super desportivo, limitada a uma produção de apenas 600 exemplares? Nem mais nem menos do que o rapper Chris Brown, que, para além de uma carreira repleta de sucesso no mundo da música, é também conhecido pela sua valiosa colecção de automóveis.





Desta vez, o cantor recorreu aos serviços da RDBLA para personalizar o bólide de uma maneira invulgar. Primeiro, a preparadora californiana socorreu-se da Liberty Walk para conseguir um kit widebody.

Incluídos neste conjunto estão uns enormes arcos para as rodas, um pára-choques dianteiro modificado, saias laterais distintas e um capô personalizado. A completar a transformação está, atrás, um novo e distinto difusor em fibra de carbono, rematado por uma enorme asa traseira.

Se a carroçaria já impressiona, o que dizer das duas tonalidades escolhidas para a cobrir? À frente ressalta um roxo claro que se vai desvanecendo atrás para dar lugar a um azul-bebé. Ridículo? Então espere até ver as rodas personalizadas pintadas nos mesmos tons!

Na verdade, a transformação de que este Lamborghini Aventador SV foi alvo nem sequer é inédita. O também actor de cinema já mandou colocar uma capa em vermelho com um raio de trovão a atravessar os painéis laterais e outra com formas geométricas triangulares. A "calçá-lo" estão sempre umas enormes jantes em liga leve!

Em termos mecânicos, nada foi mexido. Um V12 de 6,5 litros continua a alimentar o Lamborghini Aventador SV. Os seus 750 cv de potência e 690 Nm de binário são transmitidos às quatro rodas através de uma caixa automática sequencial de sete relações.

Com 350 km/hora de velocidade máxima, para ir dos 0 aos 100 km/hora continuam a "bastar" 2,8 segundos!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?