Roubos em grande estilo ao volante de dois Lamborghini Urus em Boston

Não há nada como fazer assaltos em grande estilo ao volante não de um… mas de dois Lamborghini Urus! A situação aconteceu há dez dias nos subúrbios de Boston, nos Estados Unidos, quando três rapazes, entre os 17 e os 18 anos, assaltaram um stand da marca italiana.





Roubos em grande estilo ao volante de dois Lamborghini Urus

"Sacados" os dois Urus, a brincadeira só terminou quando, num cruzamento, o super SUV preto embateu na traseira de um Kia, para, logo a seguir, o segundo bater com violência por trás no bólide do "amigo" do alheio.

Um dos rapazes foi de imediato preso no local enquanto os outros dois conseguiram escapar às autoridades. O segundo foi detido na última sexta-feira.

Como avança a televisão local 7 News Boston, antes do acidente, os miúdos concretizaram uma vaga de assaltos a estações de serviço e supermercados da região, saindo sempre dos locais a grande velocidade.



Não é para menos já que os 650 cv debitados pelo motor V8 levam o Urus dos 0 aos 100 km/hora em 3,6 segundos, para uma velocidade de ponta de 305 km/hora. Em jeito de curiosidade, refira-se que, no nosso país, o preço do Lamborghini Urus começa nos 273 mil euros…

