Mansory pegou na Audi RS6 Avant e deu-lhe 720 cv de potência

A nova Audi RS6 Avant é uma das carrinhas mais radicais do mercado, mas isso não impediu a Mansory de avançar com uma proposta ainda mais ameaçadora.

A apresentação oficial estava marcada para o Salão Automóvel de Genebra, que acabou por ser cancelado, mas nada disso roubou protagonismo a esta proposta, que impressiona pela imagem musculada.

Os painéis da carroçaria foram todos alterados e são, quase todos, em fibra de carbono. Destacam-se os pára-choques mais largos, as cavas das rodas de grandes dimensões e claro, o pacote aerodinâmico agressivo, com destaque para o "spoiler" dianteiro, as entradas de ar no capot, a enorme asa traseira e claro, as saias laterais mais proeminentes.

Na traseira, aquilo que mais impressiona são as saídas de escape angulares, típicas dos modelos modificados desta preparadora. As jantes, forjadas, são de 22’’ polegadas.

O interior também foi alvo de vários retoques, com a Mansory a forrar quase todo o interior em Alcantara, que contrasta com vários apontamentos em laranja, tal como no exterior.

Quanto à mecânica, a Mansory deu ainda mais músculo à RS6 Avant, cujo motor V8 biturbo de 4.0 litros passou a produzir 720 cv de potência e 1000 Nm de binário máximo. Estes números permitem acelerações dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos!

A Mansory não revelou o preço desta transformação, mas uma coisa é certa, se anda no mercado em busca de uma carinha com prestações de superdesportivo, veio ao sítio certo.