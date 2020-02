Leon de Jon Olsson é a Audi RS6 Avant mais radical do planeta

Jon Olsson, conhecido "Youtuber" sueco, revelou recentemente a sua nova "máquina" no Instagram e nós não conseguimos ficar indiferentes.

Leon, como é conhecido o novo brinquedo de Olsson, é uma carrinha Audi RS6 Avant equipada com um "bodykit" da Bifrost Automotive e com jantes especiais da Brixton Forged. Quanto à decoração, ficou a cargo de Sean Bull Design, um nome que certamente dirá muito aos adeptos da Renault Formula One Team.

As imagens exteriores impressionam, com esta carrinha RS6 a adoptar um estilo mais agressivo, típico dos automóveis de competição de turismo germânicos. Mas há mais! É que debaixo do capot também foram feitas várias modificações.

De série a Audi RS6 Avant conta com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros que produz 600 cv de potência, mas a Stertman Motorsport levou esta "super carrinha" aos 785 cv, com a banda sonora a ficar a cargo de um sistema de escape Milltek.

Impressionante? Sem dúvida. Mas a "loucura" não vai ficar por aqui, é que Jon Olsson já confirmou que em breve fará um "upgrade" ao sistema de turbo que vai deixar o Leon com uma potência entre 850 e 1000 cv.



Recorde-se que Jon Olsson já foi dono de um leque de automóveis verdadeiramente impressionante, entre eles um Mercedes G500 4x4 com 850 cv, um Lamborghini Huracán com 800 cv e um Rolls-Royce Wraith com 810 cv.