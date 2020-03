Foi um dos principais destaques no stand da Opel no salão automóvel de Frankfurt a estreia mundial do Grandland X Hybrid4.Com as primeiras unidades a chegarem ao nosso país já em Março, tínhamos todo o interesse em "experimentar" na estrada o primeiro modelo híbrido plug-in na história da marca germânica … e logo num segmento tão concorrencial como é o dos SUVs.