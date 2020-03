Sacrilégio: um Porsche 911 de 1968 transformado num Tesla!

Se é daquelas pessoas que acredita que um "clássico" deve manter-se para sempre imaculado, nem vale a pena continuar a ler este artigo.

Mas se gosta de ficar estupefacto com as ideias mais loucas de que a indústria automóvel é pródiga, então sim, leia e não verta lágrimas de desespero.

"Um carro do passado com o motor do futuro!", anuncia a Omaze a promover o sorteio de um Porsche 911 de 1968 pintado num verde irlandês fantástico, com as receitas a reverterem para o Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Por dentro e por fora, o histórico modelo mantém a mesma aparência com que saiu da fábrica de Estugarda no final da década de 60.

É sob o capô traseiro do motor, no entanto, que tudo muda, porque o bloco original de 2.0 litros de seis cilindros foi substituído pelo propulsor eléctrico do Model S P85.

Sim, é verdade… o Porsche 911 é agora um Tesla 100% eléctrico! As baterias, instaladas à frente onde antes era o porta-bagagens, oferecem uma autonomia em redor dos 200 quilómetros.

E os seus 310 kW (421 cv) e 600 Nm são "passados" às rodas traseiras por uma transmissão automática. Para a história ficam os "fracos", mas saborosos, 130 cv e 175 Nm oferecidos pelo motor original.

Agora, se pensarmos que o bólide já não era muito fácil de controlar quando se pisava a fundo o acelerador, imagine o que poderá acontecer quando se tentar fazer menos de cinco segundos dos 0 aos 100 km/hora?!

A transformação foi feita pela Zelectric, uma preparadora californiana especializada na reconversão "eléctrica "de modelos clássicos da Porsche e da Volkswagen, como os "carochas" e os "pães de forma".

É claro que houve outras melhorias assinaláveis no desportivo: uma tomada de recarregamento eléctrico de nível 2, escondida sob a chapa de matrícula traseira, painel solar, suspensão actualizada, travões de disco ventilados e faróis LED, entre outros pormenores.

E, como já não irá conseguir ouvir o rugido do motor original, foi instalado no interior um sistema de som Bluetooth, com colunas e subwoofer Alpine para ouvir as suas canções preferidas no "estalo"!

Se, depois de ler este artigo, ainda consegue balbuciar algumas palavras, aproveite e compre umas rifas. O sorteio acontece daqui a três meses!

