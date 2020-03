Toyota GR Yaris: pré-reservas abertas para bólide começam nos 33.200 euros

A Toyota abriu esta quarta-feira, para o mercado europeu, as pré-reservas para o segundo modelo desenvolvido sob sigla GR, a seguir ao Supra. As primeiras entregas deverão ser concretizadas no final deste ano.

Agora, o preço de partida para o novíssimo Toyota GR Yaris é que pode "assustar" os indefectíveis dos modelos preparados pela Gazoo Racing, a divisão desportiva da marca janponesa.

Na Alemanha, o preço-base arranca nos 33.200 euros, sendo dada a possibilidade aos felizes candidatos de optarem por dois pacotes para personalizarem o hatchback.

Enquanto o pack Circuit adapta o GR Yaris de tracção integral para uma condução focada na alta velocidade de competição, o pack Convenience prepara-o para um desempenho em estrada mais orientado para o "conforto"… seja lá o que isso queira dizer!

Com efeito, a alimentar este "foguete" está um motor turboalimentado de 1.6 litros e três cilindros, com 261 cv potência e 360 Nm de binário máximos.

Com um peso de 1280 quilos e uma relação peso/ potência de 4,9 kg por 1 cv, faz menos de 5,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 230 km/hora electronicamente controlada.

A colocar toda esta potência nas quatro rodas motrizes está uma caixa manual de seis velocidades, com a tracção integral a poder ser melhorada com dois diferenciais Torsen de deslizamento limitado se se optar pelo pack Circuit.

Para travar toda esta potência, o mini desportivo está equipado com discos dianteiros ventilados de 356 mm, com pinças de quatro pistões, e discos traseiros ventilados de 297 mm, com pinças de dois pistões.

