McLaren levou o 720S ao extremo e criou o radical 765LT

O Salão Automóvel de Genebra até pode ter sido cancelado (por culpa do Coronavírus), mas isso não impediu a McLaren de apresentar o seu mais recente modelo da linhagem "Longtail", o 765LT.

Criado a partir da base do 720S, este 765LT dá continuidade a uma receita que foi testada pela primeira vez em 1997, com o F1 GTR Longtail. Este modelo, tal como os restantes LT (de Longtail) da gama Super Series da marca de Woking, serve para prestar homenagem ao F1 GTR Longtail original e aposta na redução de peso, no aperfeiçoamento da aerodinâmica e claro, na potência!

Esta é, no fundo, a essência dos modelos LT da McLaren e este novo 765LT não é diferente. O desafio era grande, ou não fosse o 720S um dos automóveis mais impressionantes do seu segmento, mas este 765LT conseguiu elevar a fasquia.