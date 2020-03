BMW Concept i4: estilo, elegância e potência eléctrica

E levantou-se o véu sobre o BMW Concept i4, um dos protótipos eléctricos que, muito provavelmente, mais iria centrar as atenções do público no salão automóvel de Genebra.

Com a entrada em produção agendada para o próximo ano, na alma deste coupé de quatro portas está a quinta geração do sistema eDrive, que a marca germânica irá também integrar nos BMW iNext e iX3.

Equipado com uma bateria de 80kWh para uma autonomia em redor dos 600 quilómetros, o motor eléctrico oferece uma potência de 538 cv para uma velocidade máxima dos 200 km/hora e uma aceleração de quatro segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Acredita-se que apenas alguns pormenores das linhas deste BMW Concept i4 irão ser "limados", em relação à versão que irá entrar em 2021 na linha de montagem.

O tom acobreado em que está pintada a carroçaria é um feliz contraste com as aplicações em azul nos painéis frontal, lateral e traseiro.

À frente, destaca-se a enorme grelha dianteira em rim, um detalhe que deverá dividir os fãs da marca. Atrás, os farolins em L invertido e as saídas de ar verticais enfatizam o espírito desportivo da berlina, reforçado por dois pares de difusores e pelas jantes esteticamente dinâmicas.

O habitáculo é futurista quanto baste, como se espera num protótipo, mas acredita-se que muitos dos elementos agora revelados venham a equipar o modelo de série.

O revestimento do habitáculo é feito em tecido e em pele de tons claros, acentuado por pormenores em bronze dourado no volante, nos painéis das portas, no tablier e nos quatro bancos.

E agora vem um ponto que "enerva" os indefectíveis dos carros equipados com motorizações convencionais: o barulho do motor! A BMW pediu o auxílio do compositor Hans Zimmer para criar os sons que integram o Iconic Sounds Electric desenvolvido pela marca.

O sistema está concebido para emitir diferentes sons de acordo com o modo de condução seleccionado: ‘Core’, ‘Sport’ e ‘Efficient’; uma verdadeira sinfonia sobre rodas!

Espera-se agora pelo BMW i4 final que irá sair da fábrica de Munique no próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?