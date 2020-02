Salão de Genebra: BMW e Porsche organizam apresentações virtuais

A BMW e a Porsche anunciaram esta sexta-feira que vão revelar em directo, nos respectivos canais que detêm no Youtube, as suas propostas automóveis que iriam destacar a 3 de Março no Salão de Genebra.

Ambas vão manter o plano que tinham agendado para o evento, mas agora à distância do ecrã do computador ou do telemóvel.

Recorde-se que o salão de Genebra foi cancelado esta sexta-feira, depois de o governo suíço ter proibido reuniões com mais de mil pessoas devido à expansão do coronavírus.

Do lado da BMW, o protótipo i4 será o principal ponto de relevo, enquanto do lado da Porsche será destacado o novo topo de gama da série 911.

Acredita-se que, nos próximos dias, mais marcas automóveis irão seguir passos semelhantes decididos pelas duas insígnias germânicas.

