Corridas ilegais em Lisboa para homenagear "aceleras" da Segunda Circular

Está a circular há alguns dias, nas redes sociais, uma mensagem para se organizarem corridas automóveis ilegais em Lisboa neste domingo de madrugada.

Objectivo? Homenagear as três vítimas mortais que usaram, na última sexta-feira, a Segunda Circular da capital para acelerar um Mercedes-AMG GLA 45 de 380 cv.

"Vai haver uma corrida para comemorar sete dias sobre o acidente da Segunda Circular", pode ler-se na mensagem.

"Madrugada de sábado para domingo. Estão previstos 100 carros! Saiam em grupos de dez a cada 15 minutos", acrescenta a missiva, acompanhada de um alerta.

"Avisem todos para evitar a ponte Vasco da Gama, A5, Segunda Circular, IC16, IC19, CRIL e CREL!".

Estados Unidos com o mesmo problema

Se as corridas ilegais voltaram à ribalta por causa do acidente mortal ocorrido na capital na última sexta-feira, assinale-se a acção musculada da polícia norte-americana na última segunda-feira à noite numa marginal de New Jersey.

Várias mensagens a circularem no Instagram convidavam os amantes das corridas automóveis ilegais a juntarem-se na Ocean Avenue de Belmar para assistirem ao "espectáculo".

Infelizmente, a polícia local decidiu também fazer-se de convidada e presenteou os street racers com 25 multas por estacionamento ilegal e modificações nos motores dos automóveis.

Segundo os condutores, não era objectivo deles acelerarem lado a lado para verem quem era o mais rápido, mas apenas exibirem os seus bólides.

Em vários vídeos publicados no Instagram, podem ver-se vários Nissan GT-R, BMW M, Porsches e, pelo menos, um Lamborghini Huracán.

No entanto, o responsável por aquela área da cidade, confirmou à comunicação social que há liberdade para organizar esses eventos, desde que não sejam violadas as leis vigentes, e desde que seja pedida autorização para o efeito.

"Eles não têm o direito de violar leis de ruído e de estacionamento, ou fazerem modificações nos motores", explicou Edward D. Kirschenbaum Sr., "mas as pessoas podem reunir-se onde quiserem". A polícia local, no entanto, afirmou que não foi pedida autorização pelos organizadores da reunião.

"Estes ajuntamentos têm vindo a acontecer em todo o estado de New Jersey, impulsionados pelas redes sociais". Resultado? Multas para todos!

Ao Correio da Manhã, a GNR confirmou que está atenta ao conteúdo desta mensagem e que vai reforçar a segurança nos previsíveis locais onde se espera que aconteçam as corridas ilegais.

