Carrinha entra disparada em 'check-in' de aeroporto

Não ganhou para o susto a empregada de um rent-a-car do aeroporto de Sarasota-Bradenton, na Florida, conforme avança o diário USA Today.

Como se pode ver pelas imagens de vigilância da aerogare, enquanto bebia calmamente o seu café na madrugada da última quinta-feira, uma pick-up entrou a toda a velocidade pelas instalações.

Felizmente, o balcão do check-in da empresa de aluguer de veículos teve a resistência necessária para aguentar o embate.

Do acidente resultaram ferimentos graves para o condutor, estando agora as autoridades a investigar o que o levou a ultrapassar uma das barreiras do aeroporto e a atravessar a pista até entrar a toda a brida no edifício.

