Land Rover Defender aos saltos em '007 – Sem Tempo para Morrer'

Com a data de estreia mundial de 007: Sem Tempo para Morrer a aproximar-se a olhos vistos – é já a 9 de Abril nos cinemas nacionais – é tempo de a Land Rover aproveitar o embalo para promover as capacidades do seu novo Defender.

A marca revelou aquele que será o primeiro anúncio para as televisões britânicas, com três jipes aos saltos no campo para o novo capítulo da saga de James Bond.

Não se pense, no entanto, que estas são as imagens que irão ser vistas no filme protagonizado por Daniel Craig. Tratam-se apenas dos ensaios protagonizados por duplos numa das sequências de perseguição, mas nem por isso deixa de ser fantástico a resistência revelada pelo novo Defender.

Há mesmo um dos três que capota, embora essa sequência tenha sido cortada no limite quando o 'todo o terreno' está já a "baldar-se" de lado em total desequilíbrio!

Foram usados nestas filmagens dez Land Rover Defender, incluindo o sétimo exemplar marcado com o número VIN 007 que 007/Daniel Craig guia no filme.

Como afirmou Nick Collins, um dos responsáveis da marca britânica, nenhum dos Defender foi alvo de modificações na estrutura da carroçaria; apenas foi instalada uma gaiola de segurança.

Lee Morrison, que liderou as acrobacias dos seus duplos, explicou ainda que o Defender foi levado muito além do que seria imaginável.

"Quisemos dar aos fãs um olhar sobre como é produzir uma incrível sequência de perseguição que só se pode esperar ver num filme como no 007: Sem Tempo para Morrer", sublinhou o responsável.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?