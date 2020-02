Billie Eilish já canta '007: No Time to Die'

Já circulam, nas redes sociais, as imagens do vídeo Sem Tempo para Morrer, a canção oficial do próximo filme de 007 cantada por Billie Eilish, com o típico Aston Martin BD5 do agente secreto, interpretado por Daniel Craig, em plano de evidência.

Com estreia prevista nas salas de cinema nacionais para 20 de Abril, o 25º capítulo da saga de James Bond vê o nosso herói, agora reformado, a voltar ao activo para ajudar um velho amigo da CIA a capturar um vilão ansioso por usar ao vivo uma nova tecnologia mortal.

No Time to Die, o título original da canção, mistura a típica sonoridade electro-pop de Billie Eilish com arranjos orquestrais. O tema terá a sua estreia ao vivo pela voz da cantora, na cerimónia de entrega dos Brit Awards, que acontece a 18 de Fevereiro no O2 Arena, em Londres, ao lado do maestro Hans Zimmer e de Johnny Marr, antigo guitarrista dos The Smiths.

