Marc ter Stegen é novo embaixador da CUPRA

Marc ter Stegen junta-se à "tribo" da CUPRA como novo embaixador mundial da marca, com a apresentação oficial a acontecer na estreia da nova família León, na próxima quinta-feira, coincidindo com a inauguração da CUPRA Garage em Martorell.

Considerado um dos melhores guarda-redes do futebol moderno, ou não fosse ele o guardião da baliza do Barcelona, o germânico é visto pela crítica como um atleta ágil e rápido, com reflexos apurados e elevada precisão, características em tudo semelhantes às propostas automóveis da submarca da Seat.

Entretanto, para além da apresentação das versões hatchback e SportsTourer do CUPRA León, assim como da variante Competición para estrada e do eléctrico e-Racer, serão também exibidos os protótipos CUPRA Formentor e CUPRA Tavascan.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?