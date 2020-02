Encontro marcado: CUPRA León estreia a 20 de Fevereiro

Menos de um mês depois de ter sido apresentada a quarta geração do Seat León, chega agora a vez de a família CUPRA León ver a luz do dia. A estreia mundial está agendada para 20 de Fevereiro, coincidindo com a abertura de portas da novíssima CUPRA Garage.

Como afirma a submarca da Seat, o primeiro modelo da gama a receber a insígnia CUPRA, nas variantes hatchback e SportsTourer, pretende estabelecer novos padrões que o diferenciem dos rivais do segmento.

Para além da versão de estrada, que incluirá uma versão híbrida plug-in de alto desempenho, serão também mostrados os modelos de competição, incluindo o CUPRA León Competición e o CUPRA e-Racer.

"O novo CUPRA León será o rei dos Leóns", afirma com orgulho Wayne Griffiths, presidente da insígnia da SEAT. Pela parte frontal do modelo, que se pode apreciar na sua primeira imagem oficial, não está muito longe da verdade, tal é a agressividade que mostra em relação ao Seat León.

Apoiado nas 44 mil unidades vendidas do modelo da última geração, o executivo considera que, "com o lançamento do novo CUPRA León, iremos fortalecer a marca, dando uma nova identidade a um automóvel muito emblemático".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?