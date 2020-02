Aston Martin Vantage Roadster: beldade indomável!

Há quatro meses, a Aston Martin abriu o apetite junto dos adeptos de descapotáveis de alto desempenho com o anúncio, para a Primavera, do exclusivo Vantage Roadster.

Surpresa ou nem por isso, a marca britânica antecipou o lançamento do super modelo que vai fazer companhia ao Aston Martin Vantage Coupé e o resultado é simplesmente… brilhante!

Alimentado por um motor V8 biturbo de 4.0 litros, o "dois lugares" oferece 510 cv de emoções fortes, apoiado em 685 Nm de binário, passados às rodas traseiras por uma transmissão automática ZF de oito velocidades.

Claro que, se gosta de engrenar as mudanças à mão, pode sempre optar pela caixa manual de sete relações usada pelo Aston Martin Vantage AMR.

O desempenho em estrada? De tirar o fôlego, ao fazer 3,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade de tiro de 306 km/hora.

Se gosta de sentir os cabelos ao vento em plena aceleração, a Aston Martin destaca a flexibilidade e a rapidez com que o tejadilho é dobrado graças ao novo mecanismo em Z.

Embora mais pesado em 60 quilos do que o seu "irmão" coupé, a capota baixa ou levanta em menos de sete segundos a uma velocidade máxima de 50 km/hora. É a mais rápida do segmento, afirma a construtora de Gaydon.

E "sobra" ainda espaço, na bagageira de 200 litros de capacidade, para transportar o imprescindível estojo de golfe e respectivos acessórios; aliás, essa é uma das imagens de marca dos modelos da insígnia britânica.

Mas o Vantage Roadster oferece muito mais do que apenas o gozo de sentir o vento em cheio na cara. O cuidado colocado no desenvolvimento do chassis e da carroçaria garante uma elevada capacidade dinâmica que o coupé já dispõe.

Não é, por isso, de admirar que o descapotável partilhe, com afinações específicas, a suspensão adaptativa, o controlo dinâmico de estabilidade, o vector dinâmico de binário, o diferencial traseiro electrónico e a calibração ESP.

E o "piloto" pode sempre seleccionar um de três modos de condução – Sport, Sport + e Track – para as batidas do coração aumentarem de intensidade enquanto enfrenta uma curva mais apertada ou uma recta mais comprida.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Aston Martin Vantage Roadster arranca na Alemanha por 157.300 euros, com as primeiras entregas a acontecerem no segundo trimestre deste ano.

