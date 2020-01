Top Gear: nova temporada põe F-35 e McLaren Speedtail lado a lado

Um caça Lockheed Martin F-35 Lightning II contra o McLaren Speedtail ou o Ariel Atom frente a frente contra o BMW M8 Competition e o Porsche Taycan, agrada-lhe a ideia?

Pois estes são alguns dos protagonistas que vão animar Chris Harris, Freddie Flintoff e Paddy McGuinness na 28ª época de Top Gear.

Com estreia na BBC no próximo domingo, 26 de Janeiro, na nova temporada da série dedicada ao mundo automóvel não irá faltar o imprescindível Stig.

Para além dos já comparativos já acima mencionados, no trailer de lançamento da série iremos poder o Aston Martin DB11 a pedir meças ao Bentley Continental e ao Porsche 911, com um Aston Martin Vantage visto em fundo.

O novo Ford Mustang descapotável também será uma das estrelas, com Stig ao volante, enquanto um "desconhecido" faz piões ao volante do Subaru Impreza WRX do malogrado Colin McRae.

Outro destaque será o Volkswagen ID. R, o bólide 100% eléctrico que estabeleceu, em 2018, um novo recorde na Pikes Peak International Hill Climb nas mãos de Romain Dumas.

O modelo pulverizou o recorde de 8:13,378 minutos, estabelecido por um carro convencional, ao subir a rampa de 20,8 quilómetros em 7:57, 148 segundos!

