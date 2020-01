Porsche 718 GTS 4.0: pura diversão na estrada

Muitos dos admiradores dos super carros da Porsche estão ainda a amaldiçoar o dia em que a marca de Estugarda pôs um ponto final à produção da série 991 do mítico 911.

Pois a insígnia germânica colmata agora essa "perda" com o lançamento de dois novos bólides que prometem fazer as delícias de muitos dos seus fãs.

A Porsche revelou esta quinta-feira os novíssimos 718 Cayman GTS 4.0 e 718 Boxster GTS 4.0, oferecendo novas emoções na estrada.



Com esta renovação de gama, é também o adeus aos motores boxter turbo-alimentados de quatro cilindros com 2.5 litros de cilindrada.

Mais potência para um gozo ainda maior

Quer os Porsche 718 Cayman GTS 4.0 e 718 Boxster GTS 4.0 assentam agora na estrada 400 cv (mais 20 cv do que na anterior geração), e 420 Nm, através de uma caixa manual de seis velocidades, que é também opção única.

O resultado? Uma aceleração de 4,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 293 km/hora. O consumo em ciclo combinado, segundo a norma WLTP, assenta em 10,8/10.9 litros a cada 100 quilómetros, com 246/249 g/km de emissões poluentes-

Para os entusiastas retirarem o maior prazer de condução, ambos vêm equipados de série com uma variedade de recursos para um desempenho ainda mais emocionante.

Entre eles contam-se um novo sistema de escape desportivo, com um barulho bem distinto da versão anterior, suspensão desportiva PASM, que reduz a altura ao solo em mais 10 mm, sabendo que a carroçaria já foi rebaixada em 20 mm em relação à versão anterior, e Porsche Torque Vectoring.

Para "travar" toda esta potência, ambos os 718 GTS 4.0 estão equipados com travões mais robustos e resistentes. Um par de discos perfurados em ferro fundido, com 350 mm, estão instalados nas rodas dianteiras, e outro par, de 330 mm, nas rodas traseiras. A "agarrá-los" estão pinças de seis pistões com acabamento a vermelho.

Claro que, se os felizardos que puderem conduzir qualquer uma destas variantes não ficarem satisfeitos com esta proposta, podem sempre optar por travões de disco cerâmicos.

Design reforça apelo à aceleração

Em termos estilísticos, não se encontram muitas alterações em relação ao GTS convencional. As diferenças estéticas reflectem-se apenas nas entradas de ar dianteiras Sport Design em preto, pontuadas por apontamentos a negro nos faróis e nos farolins, assim como no difusor traseiro.

A "calçar" ambas as versões estão jantes de liga leve de 20 polegadas, com acabamento em preto acetinado, e pneus de alto desempenho (235/35 ZR 20 à frente e 265/35 ZR 20 atrás).

No interior, destacam-se os apontamentos em fibra de carbono e os revestimentos pretos em Alcantara nos bancos, volante, consola central, manete das mudanças e apoios dos braços. Em opção, a Porsche propõe um pack específico GTS Interior.

De série, os novos 718 GTS 4.0 integram o gestor de comunicação Porsche (PCM), com ecrã táctil de sete polegadas, e o pacote Sport Chrono, que inclui o Track Precision App.

Esta aplicação para telemóvel, desenvolvida para a competição automóvel, apresenta e regista todos os dados de desempenho no monitor PCM para análise posterior.

Os módulos de navegação on-line, com informações de trânsito em tempo real, controlo de voz e Porsche Connect estão disponíveis como opções, assim como os sistemas de som surround BOSE ou Burmester High-End.

Na Alemanha, onde deverá chegar aos stands no final de Março, o 718 Cayman GTS 4.0 é proposto por 81.296 euros enquanto o 718 Boxster GTS 4.0 é avançado por 83.949 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?