Caixinha de emoções: Toyota GR Yaris "testa" estradas portuguesas

Será apenas apresentado oficialmente a 10 de Janeiro, no Salão Automóvel de Tóquio, mas, pelas imagens, pode-se dizer que estamos perante um desportivo cheio de nervo.

Trata-se do Toyota GR Yaris, o segundo modelo da marca com a insígnia GR preparado pela Toyota Gazoo Racing, após o lançamento do poderoso GR Supra.

De acordo com a marca japonesa, o modelo "integra as tecnologias, o conhecimento e a experiência apreendidos no Mundial de Ralis (WRC)."



Significará isto a confirmação de que se tratará de um carro com tracção integral em relação ao Yaris GMRN de tracção dianteira? E, no que respeita ao motor, manterá o bloco de 1.8 litros de quatro cilindros com compressor?



Ficará para mais tarde a revelação das especificações técnicas, embora o modelo venha a ter uma apresentação "oficiosa", a 15 de Dezembro, no Toyota Gazoo Racing Festival, mas ainda camuflado.



Em jeito de importante curiosidade, o desportivo está este mês a concluir a fase final de desenvolvimento em estradas portuguesas, depois de testes realizados no Japão e na Finlândia.

Aliás, um protótipo foi recentemente levado ao limite por Akio Toyoda, presidente da Toyota e ‘master driver’ da Gazoo Racing, também conhecido pelo nome de código ‘Morizo’.

