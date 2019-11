BMW desvenda i4 sob disfarce

Pode parecer anedótico mas foi a própria BMW a revelar as primeiras imagens do i4 ainda mascarado, muito possivelmente para evitar mais fugas de informação daquele que será um dos concorrentes directos do Tesla Model 3.

De acordo com o construtor bávaro, o modelo combina em si uma condução dinâmica, aliada a um design desportivo e elegante, e a qualidade, o conforto e a funcionalidade de uma berlina premium.

Previsto para chegar ao mercado em 2021, o novo i4 será o primeiro modelo totalmente eléctrico da marca germânica neste segmento.

O sistema eDrive de quinta geração, que também será usado no iX3 e no iNext, deverá ter uma autonomia em redor dos 600 quilómetros segundo a norma WLTP.

Com um peso à volta dos 550 quilos, a bateria de 80 kWh será capaz de suportar carregamentos até 150 kW.

Significa, então, que será possível recarregá-la até 80% em 35 minutos, enquanto um recarregamento de apenas seis minutos oferece uma autonomia de 100 quilómetros.

Em termos de potência, o BMW i4 será proposto com 530 cv capaz de levá-lo dos 0 aos 100 km/hora em apenas quatro segundos, para uma velocidade máxima em redor dos 200 km/hora.

O construtor bávaro afirma que foi seu objectivo que este modelo reflectisse o poder de um motor V8 mas com um desempenho e uma eficiência significativamente superiores.

No início deste ano, a BMW revelou que o i4 tinha sido testado em Arjeplog, na Suécia, juntamente como outros modelos da marca, para determinar a durabilidade das baterias, dos motores eléctricos e dos sistemas de suspensão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?