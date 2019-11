De Tomaso P72: um acelera-corações fenomenal

As linhas inspiradoras do De Tomaso P72, que celebra os 60 anos da marca, prometem partir os corações de milhares de apaixonados por super carros deslumbrantes.

Primeiro modelo saído das mãos da Ideal Team Ventures, que adquiriu o construtor italiano em 2014, foram agora reveladas as especificações técnicas do motor que equipa o modelo revelado este ano, pela primeira vez, no Festival de Velocidade de Goodwood.

O modelo, assinado por Jowyn Wong, é uma homenagem ao P70, um carro de corrida construído no final dos anos 1960 por Carrol Shelby e estilizado por Peter Brock para a De Tomaso.

Não é por isso uma surpresa que o motor Ford V8 de 5.0 litros que o equipa, preparado pela Roush, tenha mais de 710 cv de potência a bater nas 7500 rotações, e um binário superior a 825 Nm.

A De Tomaso explica que este propulsor será equipado com um sistema de lubrificação por cárter seco e com um novo turbocompressor de última geração.

Com a transmissão a ser assegurada por uma caixa manual de seis velocidades, é ainda uma incógnita como este super carro se comporta na estrada.

A marca sublinha que esses valores são, neste momento, irrelevantes para o espírito original deste projecto. Contudo, indica que, com estas adições, o P72 obterá melhor eficiência térmica a velocidades mais elevadas, e uma condução mais suave e efectiva.

E a emoção de conduzir este bólide parece estar assegurada, já que o ruído do motor mantém as características de uma unidade naturalmente aspirada.

Certo é que a exclusividade deste De Tomaso P72 está assegurada, ou não estivesse a produção limitada a 72 unidades, com preços a partir de 675,4 mil euros. Vale a pena "correr" atrás dele…

