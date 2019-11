Nissan Ariya antecipa futuro SUV eléctrico com a mecânica do LEAF

Por esta altura o Salão Automóvel de Tóquio reúne grande parte das atenções da indústria, nomeadamente das marcas locais, que escolheram este certame para apresentar alguns modelo e protótipos bem interessantes. Foi assim, com a Honda, que apresentou o novo Jazz, com a Lexus, que mostrou o futurista LX-30, com a Mazda, que revelou o MX-30 eléctrico e com a Nissan, que apresentou mais um SUV, o Ariya.

Trata-se de um protótipo que estará na base de um novo SUV da Nissan, ainda que pelo facto de ser totalmente eléctrico vá partilhar grande parte da sua mecânica com o nosso bem conhecido Nissan LEAF.

Por esta altura ainda é só um estudo, mas é, ao mesmo tempo, um protótipo muito maduro que já nos dá uma ideia muito bem formada de um SUV que terá pela frente outro rival que acaba de ser apresentado, o Mazda MX-30.

Assente na plataforma CMF-EV, pensada para automóveis eléctricos da aliança formada pela Renault, pela Nissan e pela Mitsubishi, o Nissan Ariya aproveita elementos de design do Nissan IMx de 2017 e deverá apresentar-se com dois motores eléctricos, um por eixo, para uma autonomia total a rondar os 480 quilómetros.

A apresentação na Europa deverá acontecer já na segunda metade do próximo ano mas a chegada ao mercado não deve fazer-se antes de 20201.