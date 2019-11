Opel Grandland X Hybrid4 já tem preços para Portugal

A Opel já abriu as encomendas do novo Grandland X Hybrid4, um SUV híbrido com 300 cv de potência que se assume como o topo de gama da família Grandland X da marca alemã.

Este modelo é uma das peças-chave da estratégia de electrificação da gama de produtos da Opel, que ainda recentemente apresentou ao mundo outro dos símbolos desta estratégia, o Corsa totalmente eléctrico.

O Hybrid4 combina um motor 1.6 de quatro cilindros a gasolina, com turbocompressor e injecção directa, que produz 200 cv de potência, com um sistema de propulsão eléctrica formado por dois motores de 80 kW (109 cv) e uma bateria de iões de lítio com 13,2 kWh de capacidade. O motor eléctrico dianteiro está acoplado a uma caixa automática electrificada de oito velocidades. Já o segundo propulsor eléctrico, está integrado no eixo traseiro e garante tracção integral.