Kimera EVO37: o regresso de uma lenda

O grupo B do Mundial de ralis desapareceu há quase 40 anos mas ninguém esqueceu as "bombas" que maravilharam milhares de adeptos do desporto automóvel.

O Lancia 037 foi um dos mais belos super carros da categoria… e está agora de volta numa versão exclusiva que replica o modelo original.

O Kimera EVO37 foi recriado pela Kimera Automobili segundo o movimento restomod, filosofia que consiste na recuperação de carros de outras épocas mas adaptados à actualidade.

E a verdade é que o super desportivo transpira estilo, charme e carácter, aliado às mais recentes evoluções tecnológicas.

O ponto de partida, como no carro original, é a célula central do chassis, onde se ancoram duas estruturas tubulares à frente e atrás. Esta solução garante maior rigidez torcional, permanecendo fiel à sua abordagem técnica.

E, como no Lancia 037, o EVO37está equipado com um bloco turbo de 2.1 litros e quatro cilindros em linha, construído pela Italtecnica.

O motor, no entanto, foi redesenhado sob o olhar atento de Claudio Lombardi, o responsável pelo desenvolvimento do propulsor original. Conta ainda com um turbo e um super compressor, numa solução já usada no Lancia Delta S4.

O resultado? Uns selváticos 505 cv de potência e 550 Nm de binário, passados às rodas traseiras por uma transmissão manual.

Também o padrão das rodas independentes, com molas helicoidais e amortecedores traseiros duplos, foi mantido.

Em termos estéticos, o EVO37 mantém-se fiel às linhas do Lancia 037, desde a linha do tejadilho até à enorme asa traseira.

Apenas os faróis e farolins redondos, com tecnologia LED, destoam do modelo original, sendo também ligeiramente maior nas suas dimensões.

As principais alterações estão mesmo na construção da carroçaria, com os painéis a serem em fibra de carbono ao invés da fibra de vidro.

Kevlar, titânio, aço e alumínio também entraram na construção, o que permitiu reduzir para cerca de 1.000 kg o peso total do super carro.

O Kimera EVO37, como a sua designação observa, tem uma produção limitada a 37 unidades. Cada exemplar custa 480 mil euros e toda a produção já foi vendida, com as primeiras entregas a acontecerem em Setembro.

E na calha está ainda a produção exclusiva de dez unidades equipada com o sistema Integrale de tracção às quatro rodas.

