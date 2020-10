Dois Ferrari e um BMW M6 em choque no centro de Londres

Londres é conhecida pelos super desportivos que circulam pelas ruas do seu centro económico, ao ponto de haver verdadeiros "engarrafamentos" no final do dia.

Na última segunda-feira, um Ferrari 458 Spider, um BMW M6 e outro Ferrari, desta vez um 812 Superfast, envolveram-se numa carambola bem dispendiosa na zona de Park Lane, junto a Hyde Park.

Segundo testemunhas no local, aparentemente o condutor do Ferrari 458 Spider não conseguiu controlar os 570 cv emanados do V8 de 4.5 litros e enfaixou-se nos outros dois bólides.

A situação foi revelada por Freddie Atkins, um ‘instagrammer’ que se diverte a fotografar e a filmar os modelos exclusivos que circulam no centro económico da cidade.

Enquanto o Ferrari 458 Spider foi o que sofreu os piores danos, principalmente à frente, o Ferrari 812 Superfast também ficou bastante amachucado na parte traseira, enquanto o BMW M6 ficou contundido na parte lateral.

Do acidente não se registaram quaisquer feridos e, embora os toques tenham sido a relativa baixa velocidade, acredita-se que as reparações dos três desportivos cheguem a vários milhares de euros.

