Tesla em festa: um milhão de "eléctricos" já anda na estrada

Um milhão de automóveis 100% eléctricos produzidos. Foi este o número que a Tesla celebrou esta segunda-feira na sede californiana de Palo Alto.





E foi o próprio

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020



Elon Musk, presidente da empresa, que retratou o feito, ao partilhar na sua conta do Twitter fotografias com os trabalhadores a envolverem um Tesla Model Y vermelho acabadinho de sair da linha de montagem.

Entre muitos altos e baixos, a Tesla soube afirmar-se num mundo automóvel cada vez mais electrificado. No ano passado, a produção dos seus modelos sofreu um impulso notável com a abertura de uma nova fábrica em Xangai, na China, com capacidade para produzir 150 mil viaturas eléctricas.

A este número juntam-se as 500 mil unidades fabricadas em Fremont, Califórnia, para uma produção anual de 650 mil veículos. Do portefólio da empresa liderada por Elon Musk fazem actualmente parte as berlinas Model 3 e Model S, e os SUVs Model X e Model Y.

A oferta automóvel da Tesla deverá alargada em breve com a produção em série da pickup Cybertruck e do camião Semi, assim como um novo roadster.

