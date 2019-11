Tesla Cybertruck apanhado no trânsito: parece que estamos no futuro

O Tesla Cybertruck já foi apanhado nas ruas e mostrou-se ainda mais impressionante ao vivo do que debaixo das luzes escuras da apresentação.

Este vídeo, captado e partilhado (no Instagram) pelo utilizador "Chicago_roy", mostra a "pick-up" eléctrica da Tesla nas ruas de Hawthorne, na Califórnia, perto do Tesla Design Studio.

O vídeo é curto mas é mais do que suficiente para vermos a monstruosidade dos quase 6 metros de comprimento deste modelo.

Inicialmente até ficámos com a ideia de que a Cybertruck seguia sem condutor, até porque não era descabido que a Tesla estivesse a trabalhar numa versão mais desenvolvida do Autopilot. Ainda assim, e depois de pausar o vídeo várias vezes, é possível ver a silhueta da cabeça do condutor.

Com condutor ou não, o Tesla Cybertruck continua a reunir todas as atenções, quer pela imagem futurista quer pelos números que apresenta, nomeadamente o registo de 2,9 segundos dos 0 aos 96 km/h.