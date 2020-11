SUV cruza Chicago em duas rodas após perder terceira em acidente

Sem matrícula e a circular sobre duas rodas, porque a terceira ficou "perdida" num embate que deve ter sido bem violento, e a quarta mal toca no alcatrão.

Foi desta maneira que o condutor de um GMC Yukon surpreendeu os automobilistas que com ele se cruzaram numa avenida de Chicago, nos Estados Unidos, há uma semana.

E mais espantoso é que, apesar de circular com uma roda no ar, o condutor até cumpre as regras de trânsito ao parar num sinal vermelho.

Desconhece-se como o embate aconteceu, mas o facto de o SUV não ter a matrícula leva a suspeitar que talvez tenha sido roubado…

