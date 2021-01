Surpresa: leão-marinho encontrado a vaguear na estrada

São vários os exemplos de acidentes rodoviários com animais mas inédito será cruzar-se com um leão-marinho a vaguear na estrada.

As imagens foram reveladas no Twitter na última quarta-feira por uma patrulha policial que seguia na Hull Creek Road, no sudoeste do estado americano de Washington.

"Vejam quem se perdeu esta manhã na estrada", comentou a agente Chelsea Hodgson. "É compreensível, considerando a quantidade de água que está por toda a parte!".

A via em questão passa ao lado do rio Grays, alguns quilómetros afastado da foz no Oceano Pacífico, e onde existe uma grande colónia daqueles mamíferos marinhos.

Aparentemente, o animal terá regressado ao rio e nadado sem quaisquer incidentes para junto dos seus "irmãos".

