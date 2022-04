Sucesso: Lamborghini celebra Huracán #20.000 com STO

É um feito que não deixa de impressionar, mais ainda quando se trata de um super desportivo de eleição.

A Automobili Lamborghini anunciou esta quinta-feira a "saída" do Huracán número 20.000, desde que começou a construí-lo em 2014.

Trata-se de um Super Trofeo Omologata, pintado num Grigio Acheso Matt para um cliente do Mónaco.

O STO representa, para a insígnia transalpina, o auge de desempenho do Huracán, ao conceber este super carro de estrada com espírito de competição.

O sucesso do Huracán dura já há oito anos, reflectido nas 12 variantes de estrada e três de corrida já construídas.

As versões coupé representam 71% das vendas, com os restantes 29% a preferirem os descapotáveis.

Os Estados Unidos mantêm-se como o principal mercado do super modelo, ao representarem 32% das entregas, seguidos do Reino Unido e da China.

Esse sucesso ficou bem reflectido no recorde de vendas registado em 2021, com 2.586 exemplares vendidos, muito devido ao sucesso do Huracán STO.

"Quando apresentámos o Huracán, dissemos que a Lamborghini estava a escrever o próximo capítulo da sua história", destacou Stephan Winkelmann, presidente da construtora.

Essa filosofia ficou bem vincada pelos sucessivos recordes de vendas do super carro, e as suas prestações em pista nas provas de resistência.

