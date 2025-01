A estreia oficial no YouTube só acontece na quarta-feira mas são já avançados alguns dados do renovado Skoda Enyaq nas variantes SUV e SUV coupé, em jeito de celebração dos 130 anos da marca checa.

Skoda Enyaq quase a estrear com novo visual 'Modern Solid'

Os principais pontos a destacar incidem, obviamente, na actualização do desenho exterior com a nova linguagem estilística Modern Solid e na optimização da aerodinâmica para uma autonomia mais alargada.

O interior também foi alvo duma nítida evolução face ao modelo original lançado há pouco mais de quatro anos, agora enriquecido com mais equipamento de série e várias opções motrizes.

Ambas as versões 100% eléctricas serão reveladas lado a lado com as variantes Sportline, a darem um pendor bem mais desportivo ao SUV e SUV coupé.

