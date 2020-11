SEAT León é Volante de Ouro na Alemanha

O Seat León 1.5 eTSI foi o vencedor do prestigiado prémio Goldenes Lenkrad 2020, na categoria 'Melhor Relação Preço / Produto até 35.000 Euros', atribuído pela Auto Bild.

O prémio foi entregue em mãos a Wayne Griffiths, o presidente da CUPRA que também assumiu a presidência da Seat após a saída de Luca de Meo para a Renault.

O prémio Goldenes Lenkrad (Volante de Ouro na tradução portuguesa), criado em 1976 pelo portal automóvel alemão, avalia os diferentes modelos lançados no ano anterior segundo oito categorias.

Os três modelos mais votados pelos leitores do Auto Bild em cada uma das categorias, das 63 propostas automóveis lançadas desde Outubro 2019, foram depois testados no circuito da Dekra, em Lausitz, no mês passado.

Um júri de especialistas, que contou com os pilotos de competição Sophia Flörsch, Daniel Abt, Mattias Ekstrom e Hans-Joachim Stuck, avaliou os 24 candidatos de acordo com os critérios de teste do portal germânico.

Analisados foram as as impressões de condução, assim como o preço de entrada, o equipamento base e as garantias de valorização dos automóveis a concurso.

Aos Volante de Ouro 2020 atribuídos a cada uma das categorias, somaram-se outros dois para 'Melhor Inovação do Ano' e 'Modelo Mais Atraente', votado pelos leitores e pelo júri da Auto Bild.

Os outros dois prémios, seleccionados pelo júri do portal, foram entregues aos modelos com melhor relação preço/produto até 25 mil euros e 35 mil euros, tendo o Seat León ganho este último galardão.

