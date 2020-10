SEAT está de volta aos Centros Comerciais de Portugal

De 2 de Outubro a 15 de Novembro, a SEAT regressa aos principais Centros Comerciais de todo o país com vários modelos em exposição, criando momentos de interação com diferentes atividades.Este ano, a marca espanhola pretende dar destaque ao novo SEAT Leon 5 Portas e ao novo SEAT Leon Sportstourer, ao Ibiza e dar a conhecer também dois dos modelos da gama SUV: o Arona e o Tarraco com maior pormenor, não só a nível de design, mas também as principais características destes modelos e informar sobre as campanhas que estão a decorrer.Com destaque para a campanha EasyRenting para a nova gama SEAT Leon: mensalidade a partir de 199€ e entrada inicial ajustável para um contrato de 36 meses e 35.000km. Manutenção completa, seguro automóvel, seguro de reparação de avarias, linha de apoio 24 horas, assistência em viagem e IUC.A SEAT vai estar presente em 12 centros comerciais com um espaço da marca e o primeiro centro comercial a receber a SEAT será no norte do país, o Norteshopping que a partir desta sexta-feira até 15 de Outubro, apresenta 3 modelos da marca, o novo SEAT Leon versão 5 P e a versão Sportstourer e o Arona da gama SUVs da SEAT.Seguem-se o Centro Comercial Estação de Viana, de 8 a 14 de Outubro, o Centro Comercial Colombo de 9 a 15 de Outubro, o Fórum Almada de 10 a 16 de Outubro, o Leiria Shopping de 17 a 23 de Outubro, o Fórum Algarve de 19 a 25 de Outubro, o Centro Comercial Vasco da Gama de 23 a 29 de Outubro, o Alegro Sintra de 27 Outubro a 2 de Novembro, o Cascais Shopping de 30 de Outubro a 5 de Novembro, o Fórum Montijo de 2 a 8 de Novembro, o Arrábida Shopping de 6 a 12 de Novembro e o Braga Parque de 9 a 15 de Novembro.Durante estes dois meses será possível conhecer o design, as características, as motorizações das viaturas em exposição e aproveitar também para marcar um test drive.