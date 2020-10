SEAT Art Cities: Aveiro revela última obra do roteiro

Amanhã, o SEAT Art Cities dará a conhecer a cidade dos Moliceiros, através dos olhos e da criatividade do artista André da Loba.Na última paragem deste roteiro da arte urbana, que passou pelas cidades de Braga, Carvoeiro, Lisboa e Matosinhos, é possível ficar a conhecer Aveiro — a cidade da Ria, dos canais, da Arte Nova e dos moliceiros —através do olhar do artista aveirense André da Loba. As suas obras são conhecidas pelo registo minimalista e marcadas pelo uso da cor e pela estilização da geometria e formas de contornos simples.Ao volante de um SEAT Ateca a actriz e apresentadora Madalena Brandão irá acompanhar o artista pelas ruas de Aveiro para descobrir os locais mais emblemáticos e inspiradores da cidade e os seus principais murais de arte urbana. O SEAT Ateca trouxe uma nova dimensão ao mercado dos SUV compactos, na medida perfeita de uma vida urbana: um SUV espaçoso, versátil e com um estilo único."Foi um prazer voltar a Aveiro com a SEAT ART CITIES e o Vhils. Neste mural tentei capturar a essência da cidade que cresceu e vive à volta da ria e ao mesmo tempo fazê-la dialogar com a SEAT. Para a minha intervenção, escolhi como temas a onda e o nevoeiro tão característicos de Aveiro. O desenho é uma onda em movimento vigoroso a rasgar nuvens tonais da neblina matinal como se, apressada, fosse acordar a cidade para mais um dia de vida líquida nos canais da memória", sublinha André da Loba."O SEAT Art Cities curated by Vhils é a oportunidade perfeita para conhecer o património de arte urbana nacional. A arte urbana transformou as nossas cidades em verdadeiras galerias a céu aberto onde artistas notáveis dão cor e vida a locais por vezes esquecidos. Aveiro é a quinta e a última cidade que vamos explorar juntamente com André da Loba que nos irá apresentar a sua obra localizada na rua Carlos Aleluia, a bordo de um Ateca" afirma Teresa Lameiras, Diretora de Marketing & Comunicação da SEAT Portugal.