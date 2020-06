SEAT Ateca renovado ganha mais tecnologia e motores mais eficientes

É um dos modelos de maior sucesso da SEAT no concorrido segmento dos SUVs, patente nas mais de 300 mil unidades vendidas desde o seu lançamento em 2016. O SEAT Ateca foi agora alvo de uma ‘facelift’ estético, ganhando também mais recursos tecnológicos e uma gama renovada de motores. A todas estas actualizações junta-se agora a nova versão Xperience, mais robusta e claramente apontada a todos aqueles que gostam de umas tiradas mais "fora de estrada".

Num olhar de relance, saltam à vista os faróis LED inspirados na quarta geração do SEAT Leon acabado de estrear (já o conduzimos em estradas nacionais), acompanhados por uma nova grelha e um pára-choques mais robusto. Atrás, destacam-se os farolins LED, com "piscas" dinâmicos nas variantes FR e Xperience, em estreita ligação com o pára-choques e os tubos de escape.

Estas alterações significam que o SEAT Ateca cresceu 18 mm, somando agora 4.381 mm de comprimento, enquanto a largura e a altura se mantiveram inalteradas. As alterações imprimidas no SUV são reforçadas pelo novo logótipo na porta da bagageira e nas jantes de 17 a 19 polegadas, complementadas com um novo leque de cores para a carroçaria.

A versão Xperience, que substitui o Xcellence, surge com uma aparência mais robusta, patente nos pára-choques pretos e com a parte inferior a exibir acabamentos em alumínio, também visíveis nas soleiras das portas.

Tecnologia e segurança actualizadas

É dentro do habitáculo que se verificam as principais mudanças, com o SEAT Ateca a ganhar um novo volante em pele, que se alargam aos revestimentos e costuras dos painéis das portas e dos bancos.

Em termos tecnológicos, destacam-se o novo painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, assim como o sistema de infoentretenimento com ecrã táctil de 8,25 ou 9,2 polegadas.

Um novo sistema de reconhecimento de voz passou a ser de série, enquanto os sistemas Apple CarPlay e Android Auto são agora sem fios através do sistema Full Link.

Dispõe ainda de um cartão eSim para conexão de serviços e navegação em tempo real através da aplicação Apple Maps.





Em termos de segurança, o SUV ganhou novos sistemas avançados de apoio à condução, incluindo o controlo preditivo adaptativo da velocidade de cruzeiro, assistência lateral de faixa e de saída do estacionamento, e travagem autónoma de emergência.

Motores revistos; 1.6 TDI de fora

As motorizações do renovado Seat Ateca foram todas revistas para maiores ganhos de eficiência, com o modelo a contar com três motores a gasolina e dois a gasóleo.

De fora ficaram as versões ‘mild-hybrid’ 1.0 TSI e 1.5 TSI introduzidas no novo Seat León.

Equipado com um novo processo de combustão segundo o ciclo Miller, e um turbocompressor de geometria variável, permite obter ganhos de eficiência em redor dos 10%, como avança a marca espanhola.

Já a unidade 1.5 TSI de quatro cilindros conserva as suas principais características, mantendo a gestão de desactivação de cilindros.

Os 150 cv debitados pelo motor podem ser passados ao solo através de uma caixa manual de seis relações ou de uma transmissão automática DSG de sete velocidades.

Ainda no campo das motorizações a gasolina, surge no topo o 2.0 TSI de 190 cv, apenas disponível com o sistema 4Drive de tracção integral e caixa automática DSG.

É no ‘diesel" que surge a principal mudança, com o motor 1.6 TDI a desaparecer da oferta, passando o Ateca a dispor de um bloco 2.0 TDI com dois níveis de potência.

O primeiro, de 115 cv, é complementado com uma transmissão manual de seis velocidades, enquanto o segundo, de 150 cv, pode comportar caixa manual ou automática DSG, com esta variante a poder integrar o sistema 4Drive.

O SEAT Ateca, que sairá da fábrica da Skoda em Kvasiny, na República Checa, deverá chegar aos concessionários no terceiro trimestre, mas não tem ainda data de lançamento nem preços definidos para o nosso país.





