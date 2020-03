Peugeot 208 é Carro Europeu do Ano

Para muitos aficionados do compacto francês não será, propriamente, uma surpresa, mas agora está oficializado.

O Peugeot 208 foi o grande vencedor do Carro Europeu do Ano, numa cerimónia realizada esta segunda-feira no centro de exposições Palexpo, onde iria decorrer o salão automóvel de Genebra.

O compacto da marca do leão, que também tem uma versão puramente eléctrica para além da gama de motores de combustão, somou 281 pontos.

Foi uma vitória clara sobre a concorrência mais directa, ao deixar o Tesla Model 3, com 242 pontos, e o Porsche Taycan, com 222 pontos, bem distantes de si.

Em jeito de curiosidade, refira-se que as quatro primeiras posições foram ocupadas por automóveis puramente eléctricos puros ou com versões electrificadas, como é o caso do vencedor da edição de 2020.

O Renault Clio, rival directo do Peugeot do 208, e que também conta com uma versão híbrida, ficou em quarto lugar, à frente do Ford Puma, seguindo-se o Toyota Corolla e o BMW Série 1.

A marca francesa assume-se, assim, como uma das marcas automóveis mais atractivas do momento, ao vencer o Carro Europeu do Ano por três vezes nas últimas sete edições.

Em 2014, arrecadou o galardão com o Peugeot 308, seguida de nova vitória, em 2017, com o Peugeot 3008. Na edição do ano passado, o Jaguar i-Pace 100% eléctrico foi o grande vencedor do Carro Europeu do ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?