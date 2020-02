Ott Tänak e Dani Sordo no rali Serras de Fafe e Felgueiras

O rali Serras de Fafe e Felgueiras, que abre o campeonato nacional da categoria, conta com uma dupla de peso para a prova que decorrer esta sexta-feira e sábado.

Ott Tänak e Dani Sordo, os dois pilotos da Hyundai Motorsport que correm no Mundial WRC de ralis, vão estar ao lado dos participantes portugueses, embora a sua classificação não entre nas contas finais.

O convite veio da parte da Team Hyundai Portugal, com os dois pilotos a correrem a prova ao volante dos Hyundai i20 Coupé WRC.

"O nosso grande objectivo é preparar o rali do México e fazer já algum trabalho para o rali de Portugal", explicou esta quinta-feira o campeão mundial de WRC Ott Tänak. "Vamos tentar andar rápido e dar espectáculo".

Dani Sordo, que foi o grande vencedor do rali Serras de Fafe e Felgueiras no ano passado com o Hyundai i20 R5, sublinhou que correr em Portugal é quase como correr em casa. "Gosto dos troços e há muitos adeptos que vêm de Espanha para se juntarem ao público português".

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães são a grande aposta do Team Hyundai Portugal para recuperar o título do Campeonato de Portugal de Ralis.

