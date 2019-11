WRC: Seb Ogier confirmado na Toyota para 2020

A Toyota Gazoo Racing confirmou esta quarta-feira a contratação do piloto francês Sébastien Ogier para a próxima época, para "atacar" o Mundial de Ralis do WRC.

Em comunicado, a equipa nipónica confirmou que para 2020 terá Ogier ao lado do britânico Elfyn Evans e o finlandês Kalle Rovanpera.

Recorde-se que Ogier, hexacampeão do mundo entre 2013 e 2018, deixou a Citroën - que por causa disso deixou o programa do WRC - depois de perder o título de pilotos da época passada para o Estónia Ott Tanak, que "ofereceu" o primeiro campeonato de pilotos à Toyota em 25 anos.

Tanak, por seu turno, rumou à Hyundai, onde fará companhia ao belga Thierry Neuville, vice-campeão na última temporada.

