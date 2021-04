Os nomes, designações dos motores e emblemas dos futuros modelos da Opel vão ser substituídos por códigos iQR. Com este passo, as configurações dos códigos trazem a esfera virtual para o mundo real.





Opel digitaliza gama automóvel em iQR Codes

Podem adoptar qualquer formato, como o logótipo do lendário Manta, que pode ser apreciado no recém-anunciado Opel Manta GSe ElektroMOD.

O desportivo, que serviu de base ao projecto dos estilistas gráficos e programadores informáticos da Opel, viu transformado num design de código iQR o tradicional logótipo em forma de relâmpago.

O primeiro exemplo a incluir um código iQR será o novo Opel Astra, que tem apresentação prevista para o final do ano.

A nova tecnologia também abre novas possibilidades de comunicação mais acessíveis e mais humanizadas.

Os utilizadores da via, como os peões, podem ler os códigos de cada modelo Opel através dos seus telemóveis, e contactarem directamente o condutor.

Mensagens de texto, de voz e de imagens serão transmitidas no sistema de infoentretenimento da viatura. Dar passagem a outra pessoa ou a um veículo, ou dizer que aquele Opel tem um estilo incrível no código iQR são alguns dos exemplos.

No futuro, esses códigos poderão tornar-se numa ferramenta multifunções virtual, para todos os processos inerentes à utilização de um automóvel.

Informações de pagamento da reparação de uma viatura poderão ser guardadas no código iQR, permitindo a uma oficina autorizada lê-las e debitá-las directamente na conta bancária do proprietário do veículo.

E há ainda a possibilidade de esse pagamento poder realizar-se com criptomoedas como as bitcoins.

