Astra Caravan com 600 mil km é estrela no museu Opel Classic

Já não se fazem carros como antigamente é o que apetece dizer quando se vê um modelo de uso quotidiano ultrapassar os 600 mil quilómetros no odómetro do painel de instrumentos.

Foi exactamente o que se passou com este Astra Caravan de 2003 de um trabalhador do construtor alemão, que agora faz parte da colecção Opel Classic.

Comprado em segunda mão por 5.000 euros, quando já contava com 100 mil quilómetros, Henning Barth fazia diariamente uma centena quilómetros entre a vila de Hunsrück e a fábrica da Opel em Rüsselsheim.

O Opel Astra Caravan em causa foi um dos últimos exemplares da geração G saídos da linha de montagem.

Um bloco a gasóleo de 1.7 litros com 80 cv é o coração, e o ar condicionado era o único extra que possuía a carrinha com o nível de equipamento Elegance.

A atestar a sua fiabilidade está o facto de nunca ter registado avarias de monta, para além das manutenções periódicas.

"O mais impressionante é que o meu Astra não envelheceu assim tanto ao longo dos últimos anos e de todos estes quilómetros", explicou o trabalhador da Opel.

E, embora assegure o cuidado que sempre teve com a carrinha, continua a surpreendê-lo a sua fiabilidade e resistência ao fim de 17 anos.





"É incrível que o motor, a caixa de velocidades, o turbo e a bomba de alta pressão nunca tenham precisado de grande atenção; até a embraiagem é a de origem!".

Barth doou o Astra Caravan à colecção Opel Classic e comprou o mesmo modelo, mas já da geração J, com o bloco diesel de 2.0 litros e 165 cv.

É agora objectivo do empregado do construtor germânico ultrapassar os 600 mil quilómetros coseguidos com a antiga carrinha.





O Opel Astra da geração G foi comercializado entre 1998 e 2005, com quase 4 milhões de unidades produzidas nesse período.

Era proposto com sete tipos de carroçaria – hatchback de três e cinco portas, berlina, coupé, descapotável, carrinha e comercial – e uma gama de 12 motores a partir de 65 cv de potência.

Em 2002, a linha foi actualizada com uma versão desportiva OPC, primeiro com uma potência de 192 cv, para depois aumentar para os 200 cv.

